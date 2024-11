Vanessa reclama de brincadeira feita por peoas do grupão: ‘Vocês não tiveram empatia’ | A Fazenda 16

Julia, Flora e Camila tiveram um atrito com Vanessa. Isso porque Julia pediu para Vanessa tomar cuidado com o que fala, pois Vanessa teria dito que as adversárias se aproveitaram de suas fraquezas pessoais para utilizar em questões relacionadas ao jogo. A integrante do grupinho ainda reclamou de uma brincadeira feita pelas peoas do grupão. ‘Vocês vão querer mudar o que eu estou sentindo?’, questionou Vanessa. ‘Acho que vocês não tiveram empatia e ponto’, completou a atriz. Ela ainda ressaltou que sente que as adversárias não estão se importando com seus problemas pessoais.