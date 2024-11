Vanessa tem conversa em tom de despedida com peões do Grupinho | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (17), Vanessa teve uma conversa com alguns peões do grupinho na casa da árvore em tom de despedida. Ela está na Roça dessa semana ao lado de Sacha e Suelen. “Se eu não ficar, eu quero falar que, como eu acabei circulando pela casa inteira, eu sinto com vocês muito mais feliz, muito mais em paz, e eu sinto que eu posso ser eu mesma sem julgamentos, sem nenhum tipo de pressão, e isso me faz muito feliz”, disse a atriz. Ela também pediu desculpas por qualquer coisa que tenha feito e tenha magoado algum deles. “Não foi pra machucar ninguém, foi tentando acertar”, declarou.