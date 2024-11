Vanessa tenta se livrar da Baia e todos os participantes se voltam contra ela | A Fazenda 16

Como sempre, para participar da Prova de Fogo, os peões precisaram participar de um sorteio. Além disso, Galisteu explicou que os perdedores do desafio já garantiriam sua presença na Baia e, juntos, eles precisariam decidir, em consenso, mais um peão para passar as próximas noites ao lado do Colorado. Sidney, Flora, Sacha e Julia foram os sortudos que ganharam o direito de tentar conquistar o Poder do Lampião. Antes da prova, Vanessa tentou negociar sua possível ida para a Baia, o que fez com que ela se queimasse tanto com o Grupinho quanto com o Grupão. Ela chegou a ser acusada de estar vendendo seu voto.