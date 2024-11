‘Vejo pouco de vocês’, afirma Gilsão sobre jogo de Flora e aliadas | A Fazenda 16

Flora comentou com Gilsão que acredita que grande parte dos participantes querem que Luana seja eliminada hoje (24). Depois, ela perguntou para o personal o que ele achava do jogo dela. O peão disse que vê pouco de Flora e suas aliadas nas estratégias e movimentações. Ele ainda disse acreditar que Sacha está “usando” elas e que as mesmas estão fugindo dos principais embates do programa e citou a confusão com Vanessa. A influenciadora rebateu, dizendo que não se envolve em brigas em que seu nome não é citado.