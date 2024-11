'Você é meio burro', dispara Suelen para Sacha em bate-boca pós-Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (16), pós-Roça, Suelen e Sacha bateram boca outra vez na cozinha da Sede. Também estavam presentes na discussão Camila, Luana e Flora. “Tô com raiva de você, não quero nem ouvir sua voz”, disse a historiadora para o ator. Luana então alertou o peão que, se Vanessa ganhar a Prova do Fazendeiro, indicará ele na próxima Roça. “Quem ficou me agredindo a semana inteira foi ela [Suelen], não foi a Nessa não”, respondeu Sacha. “Tem três dias que eu não olho na sua cara”, rebateu a modelo. Sacha disse que Suelen falava “macho escroto” pela casa em referência a ele, mas ela negou. “Eu tava falando do Albert”, explicou. “Você é meio burro”, disparou a peoa para o ator. “Não tem visão de nada”, acrescentou. “Me senti traído e agredido por você, não pela Nessa”, concluiu Sacha.