'Você não tem o direito de falar comigo', dispara Babi para Sacha | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (19), durante um dos intervalos comerciais da formação de Roça, Juninho e Sacha tiveram uma pequena discussão sobre os argumentos utilizados pelo jornalista e cantor quando votou no ator. “Aquela dinâmica foi muito doida”, disse Juninho. “Eu não fico calando as pessoas”, argumentou Sacha. O integrante do G4 reiterou a reclamação de que não deixavam ele falar, e explicou outra vez sobre os impactos das acusações feitas por Babi, sobre ter agredido a Fernanda, em seu jogo. Simultaneamente, Babi e Luana começaram a discutir a respeito da justificativa da Fazendeira na hora de indicar a modelo para a Roça. Por fim, Babi teve um outro bate-boca com Sacha. “Você não tem o direito de falar comigo”, disse ela para o peão.