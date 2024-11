‘Você não tem que ter medo da Roça’, afirma Zé Love para seus aliados | A Fazenda 16

A conversa de Zé Love com seus aliados continuou focada no conflito entre Fernando e Luana. O ex-jogador comentou das supostas ameaças feitas pela influenciadora e que o cozinheiro devia falar tudo que pensa sobre a peoa na formação da Roça na noite desta terça-feira (22). Zaac também falou do fato do Grupão fazer “julgamentos seletivos”, ou seja, só procuraram justiça por determinadas pautas. Os peões também citaram embates com Yuri e a relação dos integrantes do Grupão. Zé Love ainda finalizou a conversando afirmando que, apesar de ter somente um campeão, não se chega na final sozinho.