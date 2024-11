'Vocês precisam voltar com o Lampião', diz Luana para Sacha e Gui | A Fazenda 16

Ainda na área externa da Sede, durante a madrugada desta quinta-feira (14), Luana conversou sobre jogo com Sacha e Gui. “Vocês precisam voltar com o Lampião, porque se for imunidade vai ser top”, declarou a Fazendeira. Em seguida, os três especularam sobre qual será o próximo poder do Lampião, e também como será a próxima formação de Roça. “Acho que se eu for pra Baia, o mais votado vai ser o Albert”, disse o ator. No meio da conversa, Yuri chegou. Em seguida, Gui comentou sobre a eliminação desta semana e Yuri, Sacha e Luana falaram que querem que Gizelly saia.