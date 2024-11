'Vou ignorar 100%', afirma Sidney sobre sua relação com Sacha | A Fazenda 16

Após a eliminação de mais uma aliada, os integrantes do Grupinho (também chamado de Novo Grupão) tiveram uma reunião sobre como deverá ser o tratamento com os integrantes do G4, especialmente Sacha. “Deixa eles”, disse Flora. “Vou ignorar 100%”, afirmou Sidney. “Confrontar só está dando VT e fortalecendo o argumento desse cara”, observou Flora. Depois, eles analisaram suas posturas em relação a Sacha e a possível percepção do público quanto a isso. “Agora é cada um com a sua estratégia e somar voto”, declarou Albert. “Tem que sair um dos quatro”, afirmou a filha de Arlindo Cruz. Depois, ela compartilhou sua visão de como os acontecimentos do dia a dia estão sendo mostrados pela edição e o quê o público gostaria de assistir.