'Vou votar com vocês', garante Vanessa em conversa com Zé Love | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (13), Vanessa teve mais uma conversa com Zé Love a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo ela e suas estratégias para escapar da Roça. A atriz tem sido criticada pelos outros peões por sua postura em cima do muro em relação ao jogo, e queria desabafar e buscar conselhos com o ex-jogador de futebol. “Começa a ser aquela pessoa que a sua família sabe que você é”, orientou o Fazendeiro da semana. Depois, ela antecipou sua próxima jogada. “Vou votar com vocês”, garantiu a peoa. Por fim, Zé propôs uma reflexão a ela: “Até que ponto vale fugir da Roça?”.