Yuri e Flor conversam sobre a próxima formação de Roça durante festa | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (29), durante a Festa Medieval, o Fazendeiro Yuri abordou Flor para conversar sobre a próxima formação de Roça. “Se o Sidney for pra Roça pelo Fazendeiro, em quem que vocês votariam? E se o Albert for, quem vocês votariam pra ir com ele?”, indagou ele. “Eu poria o Gilsão”, respondeu a apresentadora. “Sempre o Gilsão?”, quis confirmar o Fazendeiro. “Sempre o Gilsão”, garantiu ela. “Eu preciso pôr quem não foi ainda”, acrescentou ainda. Depois, eles comentaram sobre as possibilidades de puxada da Baia. “A gente tá ainda criando a estratégia”, explicou Yuri.