Yuri fala das atitudes das mulheres do Grupão | A Fazenda 16

Na tarde desta sexta-feira (25), aconteceu a gravação do quadro Última Chance, que vai ao ar na Hora do Faro do próximo domingo (27). Os peões forma surpreendidos pela revelação de que Julia havia combinado com outro participante um sinal para passar informações de foras da Sede. Yuri comentou com seus aliados que Flora, Gizelly e Camila alegam sempre estarem certas e que nunca fizeram nada de errado, mesmo com as chances de ter sido uma delas a estabelecer um sinal com Julia. Eles ainda levantaram o fato da ex-peoa ter apoiado a ideia.