Yuri sugere a Sacha decidir no Par ou Ímpar quem vai para a Roça | A Fazenda 16

Enquanto malhavam na academia, na noite desta segunda-feira (18), Yuri e Sacha conversaram sobre as críticas que Flor tem recebido por conversar com os integrantes do G4. “A galera tá sendo muito maldosa com ela”, opinou Sacha. Depois, a dupla especulou sobre a formação de Roça. Yuri sugeriu de decidir no Par ou Ímpar quem dos dois vai para a berlinda caso ambos sobrem na dinâmica do Resta Um e Gui seja o responsável por fazer tal escolha. “Pode ser”, disse o ator. “Eu vou ficar de boa”, garantiu o criador de conteúdo.