Zaac pede para aliados não terem dó de Gizelly | A Fazenda 16

A briga entre Gizelly e Zaac foi o assunto da festa da última sexta-feira (19). O funkeiro falou para seus aliados que eles precisam parar de ter dó de qualquer pessoa no jogo. Ele ainda ressaltou que gosta da advogada, mas que não simpatiza com a forma que ela demonstra este carinho. Já Vanessa comentou que acha a peoa muito agressiva e perguntou à Zé Love o motivo dele ter contato com ela. O ex-jogador de futebol deixou claro que eles se tratam bem, mas que não pensaria duas vezes antes de votar nela, quando necessário. Babi disse o mesmo que seu aliado.