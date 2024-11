Zaac quer enfrentar Sacha na Roça | A Fazenda 16

Zaac acredita que uma Roça entre ele e Sacha irá pôr a prova um embate de estilos de jogo.O funkeiro acredita que ele possui um jogo bem distinto do ator, dessa forma, quem fosse eliminado dessa suposta Roça, teria a visão de jogo equivocada e não estaria agradando o público. Zaac também ressaltou que não vai mais se esconder do jogo e que irá colocar a cara a tapa. Babi comentou que Sacha não é o jogador perfeito e que pode ter pessoas em situação pior que ele, por isso ele deve ter permanecido no programa.