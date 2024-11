Zé Love aconselha Fernando a não procurar aprovação dos rivais | A Fazenda 16

Em uma conversa na casa da árvore, Zé Love deu diversos conselhos para Fernando sobre a relação do peão com os integrantes do Grupão. Ele disse que o cozinheiro não precisa procurar carinho e atenção nos adversários, que eles, o Grupinho, estão ali para ajudá-lo. O ex-jogador também falou que ele e seus aliados nunca atacaram Fernando, que gostam dele e de seu jeitinho. O peão chorou com as palavras de Zé Love. Por fim, Zé Love e Zaac mostraram sua indignação com as atitudes de Luana e Gizelly durante o dia.