Zé Love cogita bater o sino e desistir do reality show rural: 'Não tô zoando não' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (01), Zé Love teve uma conversa séria com Babi na casa da árvore, na qual ele confessou cogitar bater o sino e desistir do reality show rural. “Cê tá doido?”, questionou a modelo. “Não tô zoando não”, afirmou o ex-jogador de futebol. Ele explicou que não vê mais sentido em continuar no jogo se o público concorda com a postura de alguns de seus adversários, principalmente Sacha. “Vou vazar”, disse ele. Babi tentou convencê-lo a continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.