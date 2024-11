Julia acredita que Grupão chegaria ao fim de qualquer jeito | Live do Eliminado

Julia relembrou como foi a formação da Roça que a eliminou do programa. Márcia Fu perguntou se a ex-peoa acreditava existir uma relação entre essa eliminação e a de Suelen, uma vez que ambas receberam a mesma quantidade de votos. A atriz disse que sim, uma vez que foi uma estratégia entre os aliados de Zé Love e ela ressaltou que eles estão seguindo os mesmos passos que o Grupão, em acertos e erros. Lucas Selfie questionou se o grupo formado lá no começo por Sacha se manteria até hoje e Julia disse que provavelmente as alianças já teriam se desmanchado.