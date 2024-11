Dieguinho faz análise do jogo e diz: ‘A Gizelly é a vilã da Fazenda’ | Podcast

As análises de Dieguinho sobre os jogos dos peões continuou no Podcast Aquecendo o Feno e dessa vez ele falou das estratégias de Gizelly. O jornalista comentou da capacidade da advogada de persuadir seus aliados e de ter Sacha como seu principal adversário. Já Larissa revelou sua opinião sobre a aproximação entre Luana e Sacha e também do posicionamento de Gizelly no jogo.