Mônica Fonseca e Vivi Fernandez comentam a postura de Sacha em A Fazenda 16 | Podcast

Lucas Selfie leu um comentário sobre o comportamento do Sacha em relação às provocações direcionadas a ele. Vivi Fernandez e Mônica Fonseca falaram sobre essa postura do peão de aceitar o papel de perseguido da edição. A apresentadora também comentou da possibilidade do ator se tornar o grande campeão da edição, o que fez com que Selfie comentasse sobre a chance de surgir um terceiro protagonista nas próximas movimentações no jogo.