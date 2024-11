Podcast Aquecendo o Feno: Lucas Selfie recebe Cíntia Lima e Caio Barbosa | A Fazenda 16

Nesta quinta-feira (17), Lucas Selfie recebeu Cíntia Lima e Caio Barbosa no Podcast Aquecendo o Feno. Eles falaram sobre as movimentações de jogos dos peões, principalmente das mulheres e citaram as atitudes de Suelen. Os convidados também comentaram sobre quem são as plantas das edições e o que podemos esperar de certos participantes.