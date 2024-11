Vivi Fernandez diz que a ideia de deboche de Camila na votação foi maravilhosa | Podcast

Lucas Selfie comentou com suas convidadas, Mônica Fonseca e Vivi Fernandez, sobre o deboche de Camila Moura na formação da última Roça. A primeira eliminada da edição achou que a ideia da peoa foi maravilhosa, enquanto o apresentador acredita que o público não entendeu a mensagem por nunca ter visto a professora agir daquela forma. Já a jornalista disse da questão da Camila tentar vincular o que acontece no programa com o que ocorreu com ela na realidade.