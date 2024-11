9ª formação de Roça rende discussões durante intervalos comerciais | A Fazenda 16

A 9ª formação de Roça da temporada, realizada na noite desta terça-feira (19), rendeu discussões entre os peões tanto durante o programa ao vivo, quanto durante os intervalos comerciais. Sacha e Juninho tiveram um pequeno atrito sobre a justificativa do jornalista e cantor na hora de votar no ator, Luana e Babi trocaram acusações, e após ser chamado para a Baia, Albert provocou Sacha. Fernando também discutiu com o ator a respeito de um óculos de sol, e Babi reforçou para Sacha suas acusações sobre o comportamento dele durante a última Atividade de Apontamento. “Você apontou o dedo na minha cara”, disse a modelo.