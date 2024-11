'A gente não tem uma leitura errada de jogo', diz Flora após saída de Fernando | A Fazenda 16

Após a saída de Fernando e o retorno de Juninho à Sede, o clima entre os pões esquentou. “Todos os agressores dessa casa tão saindo. Suelen, Zé Love, Gizelly, Babi e agora Fernando”, disparou Sacha para os adversários. O G4 explicou pra Juninho que o colocou na Roça pois o considerava forte para eliminar Fernando, mas Albert questionou a estratégia. Os peões então começaram a discutir. Enquanto isso, no quarto, Flora, Vanessa, Gilsão e Sidney especularam os motivos da eliminação do chef de cozinha. “Acho que a gente não tem uma leitura errada de jogo”, opinou a filha de Arlindo Cruz. Mais tarde, ainda no quarto, houve uma discussão sobre jogar em grupo.