'Acho que a Flora é mais fraca do que a Gizelly', avalia Sacha | A Fazenda 16

Nesta quinta-feira (07), horas antes do resultado da eliminação ser divulgado, os peões estavam discutindo sobre a próxima formação de Roça e outros aspectos do jogo. “Acho que a Flora é mais fraca do que a Gizelly”, avaliou Sacha em uma conversa com Luana e Yuri na academia. A influenciadora falou que, se disputar a Prova de Fogo e perder, vai chamar Babi para a Baia. Posteriormente, no mesmo ambiente, Babi opinou sobre a postura de Albert enquanto malhava com seus aliados. “Ele sempre foi claro que ele jogava sozinho”, disse a modelo.