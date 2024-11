Adriane Galisteu convoca peoas para Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Adriane Galisteu apareceu na Sede para convocar as Luana, Flora e Vanessa para a Prova do Fazendeiro. A apresentadora também quis saber como Gizelly estava se sentindo por ser vetada da disputa pelo chapéu do Fazendeiro. A advogada revelou que já esperava ser impedida de participar do desafio e que se sente bem em relação à Roça. Galisteu também quis saber como Sacha tinha se sentindo no cargo mais importante do programa. Ele disse que adorou essa vivência e disse que deseja que Luana tenha mais um mandato.