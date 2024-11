‘Advogado de causas alheias’, diz Albert sobre Yuri | A Fazenda 16

Albert escolheu Yuri para apontar durante a Atividade de Apontamento. O empresário falou que o modelo tem dois lados, sendo um bom e outro maldoso. Logo em seguida, ele deixou claro para Zé Love e Sacha que não está envolvido na briga deles e disse que não permitirá que as confusões terminem com violência. Albert ainda disse que Yuri é o advogado do Sacha e que criou embate com ele por conta do ator. Sacha cortou o discurso do peão diversas vezes, o que gerou um bate boca generalizado. Yuri rebateu as falas de Albert, o que aumentou ainda mais a tensão entre os participantes, principalmente entre ele e Zé Love.



Quer ver a Atividade de Apontamento na íntegra e sem cortes? Acesse o PlayPlus.com e não perca nenhum detalhe!