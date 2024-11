‘Agora você está na versão boa moça’, diz Vanessa para Luana | A Fazenda 16

Durante a Atividade de Apontamento, Luana decidiu cortar os laços com Vanessa. A influenciadora disse que depois da desistência de Fernanda, a atriz começou a culpá-la pela situação, parar de falar com ela e dizer que ela é defensora de agressor. Luana ainda menciona que não humilhou Vanessa durante a Prova de Fogo. No seu momento de rebater, Vanessa alegou que Luana estava na sua versão boa moça e deixando de lado seu lado agressivo e que deu, sim, seu máximo durante o desafio.



