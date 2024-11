Albert, Babi e Sacha respondem a perguntas polêmicas antes da eliminação | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (21), antes do anúncio da nona eliminação da temporada, Adriane Galisteu fez algumas perguntas polêmicas para os roceiros. Ao empresário Albert, ela perguntou qual era a principal diferença do jogo dele para o de Yuri. “Ele não joga. Ele é sombra do Sacha”, respondeu. Depois, Galisteu perguntou a Babi se era verdade a acusação de Luana de que a modelo nunca assumia os próprios erros. “Eu sempre assumi tudo o que eu falo. Sempre assumi tudo o que eu faço”, afirmou ela. Por fim, a apresentadora quis saber de Sacha por qual razão, na opinião dele, a tensão entre o ator e Fernando aumentou na última semana. “Ele tá jogando muito baixo, ele parece um encosto”, respondeu.