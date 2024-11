Albert conversa com Gui e faz críticas a Yuri: 'Mau-caráter igual o Sacha' | A Fazenda 16

Na manhã desta sexta-feira (22), durante o tradicional trato dos animais, Albert conversou com Gui e fez críticas a Yuri. “Esse cara, pra mim, é um mau-caráter igual o Sacha”, disse o empresário. O papo entre os dois continuou e o Fazendeiro falou um pouco sobre jogo com Albert. Depois, Flor usou o banheiro da Sede e gerou uma nova punição coletiva. Os peões ficarão uma semana sem café e leite condensado até a próxima reposição. De volta à área externa, Gui e Yuri conversaram sobre novas movimentações do jogo. “Vai ter gente que vai tentar mudar a nossa cabeça”, observou o Fazendeiro. Mais tarde, Fernando e Gilsão conversaram sobre a próxima formação de Roça. “Preciso pegar o Lampião essa semana”, disse o chef de cozinha.