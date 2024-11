Albert e Juninho repercutem decisão de Yuri de não comer as refeições de Fernando | A Fazenda 16

Neste sábado (16), durante uma conversa na cozinha da Sede, Albert e Juninho repercutiram a decisão de Yuri de não comer mais as refeições preparadas por Fernando. “Passaram quase o mês inteiro brigando e comendo as coisas do Fernando de boa, por causa da treta de ontem vai parar de comer?”, indagou o cantor e jornalista. Depois, na varanda, Sacha perguntou a Luana o motivo dela ter ficado um pouco mais na festa após ele e os aliados irem dormir. A Fazendeira então explicou que Flora e Fernando a chamaram para uma conversa. Mais tarde, a influenciadora convidou Sacha, Yuri e Gui para lhe acompanharem no Rancho do Fazendeiro. “Bom jantar, divirtam-se”, disse Flora enquanto o G4 se encaminhava para o espaço.