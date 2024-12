Albert faz pedido estratégico para Flor: 'Não prometa nada em meu nome' | A Fazenda 16

Neste domingo (01), antes do sorteio para a Prova de Fogo, Yuri e Sacha tiveram uma conversa na varanda. “Eu tenho esperança da gente ir para a final”, disse o criador de conteúdo. “Se a gente conseguir tirar o Sidney agora, depois tirar Albert e Flora, depois Gilsão e Nêssa, e aí no final Juninho e Flor”, respondeu o ator. Posteriormente, Albert conversou sobre estratégias de jogo e possíveis alianças com Flor. “Não prometa nada em meu nome”, pediu o empresário. Mais tarde, o sorteio de vagas para disputar o cobiçado Poder da Chama foi realizado na sala. Luana, Sidney e Vanessa encontraram as bolinhas brancas, que garantia o direito de participar da atividade. Porém, como Nêssa já havia feito a prova da semana anterior, passou sua bolinha para Gilsão. Por fim, enquanto se arrumavam para a Prova, Flor disse para o G4 que votará em quem eles escolherem na formação de Roça.