Albert se emociona ao ouvir música de esposa durante festa | A Fazenda 16

Haja coração! Durante a festa temática em homenagem aos 15 anos do Portal R7, Albert se emocionou na pista de dança ao ouvir a música “Fim de Noite”, de sua esposa Adryana Ribeiro. “Quantas saudades”, disse o peão. Em outro momento, Fernando agradeceu a Luana por ela não se meter nas brigas dele. Já no quarto, deitado na cama, Yuri conversou com a Fazendeira sobre o chef de cozinha. “Nem comida dele eu vou comer mais”, afirmou o criador de conteúdo. Antes de ir dormir, Fernando conversou com Albert sobre a quantidade de ovos disponíveis na casa para os peões. “Eu tô pensando em separar os ovos, viu, já que o Sacha deu a ideia”, disse o chef de cozinha. “A gente vai separar os ovos deles dos nossos”, acrescentou. “Os ovos são o novo leite condensado”, ironizou Albert.