Antes da eliminação, roceiras respondem perguntas polêmicas | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (14), ainda no deque, Flora, Gizelly e Vanessa responderam algumas perguntas polêmicas feitas pela apresentadora Adriane Galisteu. Além do público de casa, os peões na Sede também ouviram todas as respostas. “Claro que não, né Dri”, disse a filha de Arlindo Cruz após ser questionada se achou coerente a estratégia de Flor em coloca-la como uma das três opções de voto cara a cara durante a formação de Roça. “Não, ele é bem óbvio”, afirmou a advogada após Galisteu perguntar se passou pela cabeça dela que o Fazendeiro Sacha poderia indicar outra pessoa para a berlinda ao invés dela mesma. “Eu sempre estive pronta”, declarou a atriz quando lhe foi perguntada o que ela achava das declarações de outros peões de que ela se omitia na hora de realizar suas obrigações no reality show rural.