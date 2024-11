Antes da formação de Roça, peões especulam votos e quem sobrará no Resta Um | A Fazenda 16

Na véspera de mais uma formação de Roça, os peões passaram a noite especulando quantos votos certos participantes irão receber, e também quem deverá sobrar no Resta Um. Vanessa disse que pretende votar em Sacha, e Zé Love acredita que o ator irá sobrar na dinâmica. Na casa da árvore, Flor comentou com Albert sobre a Atividade de Apontamento e, na academia, Gizelly disse que a apresentadora é “café com leite”. Também houveram conversas estratégicas sobre voto na despensa e na área próxima da Baia. Nesta terça-feira (05), o assunto continuou dominando as conversas dos peões ao longo do dia.