‘Apesar de ele ser grande, ele é um covarde’, declara Luana sobre Gilsão | A Fazenda 16

Luana votou em Gilsão. Mas antes de justificar seu voto no peão, a influenciadora comentou o fato de Flora vir procurá-la com o argumento de que são poucas mulheres, somente quando está em risco de ir para a berlinda. Já na explicação do porquê votou em Gilsão, a peoa disse que o personal se esconde atrás de outras pessoas desde o primeiro dia e que o mesmo não tem posicionamento. Em sua tréplica, Gilsão falou que nunca fez nada para a colega de confinamento e que ela é uma pessoa grosseira. Ele ainda fez uma brincadeira, se escondendo atrás de Sidney, por conta do argumento usado por Luana.