'Assume que joga em grupo', dispara Gui para Fernando durante bate-boca | A Fazenda 16

Antes da Prova de Fogo ser realizada neste domingo (17), os peões realizaram o tradicional sorteio para descobrir quem iria participar da disputa pelo Poder do Lampião. Albert, Flora, Sidney, Juninho, Babi, Gui, Sacha e Yuri pegaram as bolinhas de cor vermelha e conquistaram uma vaga na Prova. Porém, Albert e Yuri precisaram repassar suas bolinhas pois já tinham participado da disputa na semana passada. Albert deu sua bolinha para Gilsão e Yuri deu a sua para Flor. Depois, o criador de conteúdo questionou a apresentadora sobre sua parceria com o empresário. “Ele tinha prometido pro Gilsão, fica em paz”, disse Flor. Sacha também questionou os motivos de Albert ter dado a bolinha pro Gilsão. “Tudo tem que perguntar pro Sacha”, ironizou Sidney. Enquanto se prepararam para fazer a Prova, Gui e Fernando tiveram um bate-boca na cozinha. “Você tem rabo preso”, disse o ator pro chef de cozinha. “Assume que joga em grupo”, acrescentou. “Vai servir seus machos”, retrucou Fernando. “Ninguém tem macho aqui dentro não”, bradou Gui. Mais tarde, enquanto os peões estavam na Prova de Fogo, Luana, Yuri e Fernando trocaram insultos.