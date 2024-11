Atividade de Apontamento: 'Você tem uma voz de pato', afirma Sacha sobre Fernando | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (03), durante mais uma Atividade de Apontamento, Sacha deu para Fernando a placa “Acidente: Vive entrando em colisão com os outros”, e fez reclamações sobre o peão. “Toda vez que eu abro a minha boca, o Fernando começa a me xingar e mandar eu calar a boca”, disse. “A sua voz, Fernando, é uma voz muito chata. Não tem nada a ver com a sua orientação sexual”, acrescentou o ator. “Você tem uma voz de pato que é insuportável”, complementou. “Se você está incomodado, você procura os seus advogados depois e me processa”, rebateu o chef de cozinha.



Quer ver a Atividade de Apontamento na íntegra e sem cortes? Acesse o PlayPlus.com e não perca nenhum detalhe!