Babi e Zé Love votam em Sacha: 'Você é um monstro' | A Fazenda 16

No fim da noite desta terça-feira (29), Babi e Zé Love foram os últimos peões a votar durante a formação de Roça desta semana. Ambos votaram em Sacha. “Acho de uma baixaria você falar do filho dos outros”, declarou a modelo em sua justificativa. “Eu acho ridículo vocês falarem da família, da mãe, do pai, do que for”, acrescentou ela. “Quem xingou minha mãe foi você”, rebateu o ator. Depois, o ex-jogador de futebol também justificou sua escolha. “Você só pensa em dinheiro, você é um monstro, você é cruel”, disse ele. Por fim, o ator afirmou que quem é monstro é o ex-jogador de futebol, pois precisou ser segurado por cinco pessoas durante uma discussão.