Clima entre peões esquenta após formação de Roça | A Fazenda 16

Entre o fim da noite desta terça-feira (12) e a madrugada de quarta-feira (13), após a formação de Roça, o clima entre os peões na Sede esquentou. Na cozinha, Flora e Flor discutiram por conta de uma possível quebra de palavra. Depois, Sacha e Gizelly também tiveram um bate-boca. Posteriormente, no quarto, Flora foi confrontada pelos integrantes do Grupinho sobre ter puxado Vanessa da Baia. “Me embaralhei toda”, assumiu ela. Mais tarde, os peões continuaram conversando sobre os acontecimentos da Roça e suas percepções sobre determinados participantes do reality show rural.