Clima entre peões fica tenso após Atividade de Apontamento: 'Não quero brigar' | A Fazenda 16

Depois de participarem de mais uma Atividade de Apontamento, na noite deste domingo (01), o clima entre os peões ficou tenso. “Eu não quero comprometer a nossa convivência aqui”, declarou Gilsão para Flor. “Não quero brigar não”, respondeu a apresentadora. Depois, Yuri conversou com Flora. “Eu não minto aqui dentro, Flora”, disparou o criador de conteúdo. Em seguida, Vanessa comentou com Juninho sobre declarações de Flora a respeito da próxima formação de Roça. “Eu cansei”, disse a atriz. Ela também falou sobre votos com Gilsão e depois com Sacha. O ator explicou para Nêssa que Flora puxaria Gui da Baia, e não gostaria desse cenário. “A única forma que você tem de se salvar da Roça é indo na Flor também”, pontuou ele. Sacha então comentou com os aliados do G4 sobre a conversa que teve com Vanessa, e ela fez o mesmo com Juninho. Mais tarde, Vanessa fez uma observação sobre a postura de Sidney. “Tô achando você distante da gente...”, disse ela para o ator. Antes de dormir, Sacha teve mais uma conversa com Vanessa sobre votos na formação de Roça.