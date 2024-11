'Começamos a treta dos ovos', afirma Flora em meio à divisão de alimentos | A Fazenda 16

Durante o jantar no Rancho do Fazendeiro neste sábado (16), Yuri reclamou das falas de Fernando para ele no dia anterior e afirmou que pegou nojo do peão. Enquanto isso, na área externa da Sede, Babi fez comentários sobre o G4. “Podiam prender eles lá”, disse a modelo para Fernando e Gilsão. Depois, o chef de cozinha pôs em prática o plano de dividir os ovos. “Começamos a treta dos ovos”, declarou Flora. De volta ao Rancho, os peões começaram uma brincadeira de tiro ao alvo com dardos, utilizando imagens dos adversários. Babi foi o primeiro alvo. “Mentirosa”, disse Sacha sobre ela. “Pinscher de Zé Love”, definiu Luana. “Não tem discurso próprio”, pontuou Gui. Em seguida, mudaram a foto para Fernando. “Você é subterrâneo”, declarou Yuri. “Uma pessoa suja”, acrescentou a Fazendeira. Depois, colocaram a foto de Albert no alvo. “Você é um hipócrita”, disse Yuri. Por fim, Luana confirmou que vai indicar Babi, e depois os meninos do G4 debateram em quem eles deverão votar.