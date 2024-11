Divisão de ovos vira assunto de conversas entre peões | A Fazenda 16

Ao longo deste sábado (16), um dos assuntos principais de conversas entre peões foi a divisão de ovos na casa. “Três pessoas têm senso de coletivo e o resto não?”, pontuou Fernando para Flor na área externa da Sede. Na cozinha, Luana apontou um erro de Babi no cuidado com o lixo e pediu para Sidney passar a mensagem para a peoa. “Eu não falo do serviço de ninguém”, reclamou Babi. Mais tarde, Fernando voltou a falar sobre os ovos. “O negócio do ovo vai desestruturar o grandão”, afirmou ele, que planeja um ataque ao psicológico do criador de conteúdo. Em conversa com aliados na área externa, o chef de cozinha confirmou que não irá parar de preparar as refeições da casa. “Vou continuar cozinhando igual”, disse.