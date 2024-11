'Dormir de conchinha': Juninho propõe novo casal entre Vanessa e Sacha | A Fazenda 16

Após o sinal da Baia ecoar pela Sede, na madrugada desta sexta-feira (29), Juninho propôs que Vanessa e Sacha formassem um novo casal. “Pode deitar um perto do outro”, sugeriu o jornalista. “Deus que me livre”, respondeu a peoa. “Dormir de conchinha”, disse Flor. Depois, no quarto, Albert falou sobre jogo com os aliados. “Um grupo aqui agora seria desastroso”, afirmou. Enquanto isso, Gui ouviu toda a conversa de trás da porta. Quando a conversa acabou, ele compartilhou com Luana e Yuri o que tinha escutado. Por fim, quando a maioria dos peões estava dormindo, Sidney e Juninho conversaram na cozinha sobre o jogo de Albert.