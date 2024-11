'É um jogo covarde', justifica Sidney ao cortar laços com Sacha | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (10), durante a Atividade de Apontamento, Sidney reiterou que não compactua com Sacha e cortou relações com o Fazendeiro. “É um jogo covarde, é um jogo onde ele se isenta das responsabilidades quando ele não considera a dor do outro”, argumentou Sidney. “Maldade você tem na sua cabeça”, rebateu Sacha. Antes do fim da rodada, os dois ainda tiveram um atrito verbal direto.



