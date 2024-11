'Ela é a pessoa mais agressiva que existe na casa', afirma Zé Love sobre Suelen | A Fazenda 16

Neste sábado (12), Zé Love convidou Zaac, Babi e Sidney para o Rancho do Fazendeiro. Lá, os peões falaram sobre suas intenções de voto na formação de Roça dessa semana. A ideia é o Fazendeiro indicar Yuri e o Grupinho se unir em Suelen. “Ela é a pessoa mais agressiva que existe na casa”, declarou o ex-jogador de futebol. Depois, Vanessa alegou estar sofrendo pressão psicológica de Flora para votar na Fernanda. Julia disse que não confia na atriz. À noite, Vanessa conversou com Zé Love e Fernanda sobre as estratégias de voto. “Ela não se posiciona em nada”, opinou Sacha sobre as atitudes da peoa.