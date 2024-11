'Ela nunca vai perdoar ele', diz Gui sobre relação entre Flor e Sidney | A Fazenda 16

Na manhã desta sexta-feira (08), além do tradicional trato dos animais, Sacha, Gui e Yuri continuaram conversando sobre o jogo. De olho na próxima formação de Roça, o criador de conteúdo afirmou que neste momento é preciso “ser bem estrategista para ir tirando essa gente”. Depois, durante uma conversa na varanda, Gui compartilhou com os aliados algumas falas de Flor, feitas durante a madrugada na Baia. “A Flor falou que vai voltar a conversar com o Sidney, ela gosta muito do Sidney, mas que no jogo ela nunca vai perdoar ele”, contou ele.