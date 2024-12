'Ele acha que tudo é sobre ele', afirma Sidney ao justificar voto em Sacha | A Fazenda 16

Durante a votação cara a cara da formação de Roça, na noite desta terça-feira (03), Sidney aproveitou o momento de seu voto para rebater as declarações feitas pelo Fazendeiro Yuri em sua indicação do ator à berlinda. “Eu sempre me posicionei aqui dentro”, disse ele. Depois, o peão justificou seu voto em Sacha. “Os estímulos negativos começaram da parte dele (...) As hostilidades começaram da parte dele”, declarou. “Ele é prepotente, ele é arrogante, ele acha que tudo é sobre ele, ele é hostil, ele é covarde”, concluiu. “Eu sempre tratei o Sidney bem”, respondeu Sacha.