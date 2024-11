Em conversa com Zaac, Flor diz: 'Vocês me dão bronca’ | A Fazenda 16

O último dia do mandato de Zé Love não podia ser pacifico. Logo pela manhã, os peões foram cuidar dos animais e o ex-jogador de futebol reclamou com Gilsão sobre últimos posicionamentos de Flor. Na piscina, Zaac conversou com Flor sobre o desentendimento que aconteceu de madrugada e disse que tanto o funkeiro quanto o Fazendeiro ameaçaram ela. Gizelly também fez um café da manhã para s outros participantes para poder comemorar seu aniversário. Sidney revelou que não manterá nenhum contato com Sacha depois do último desentendimento deles. As mulheres do Grupão ainda comentaram das atitudes de Vanessa e cobraram Julia de realizar mais tarefas domésticas.