'Essa mina é só cena', diz Yuri sobre Gizelly | A Fazenda 16

Na manhã desta terça-feira (12), os peões realizaram o tradicional trato dos animais. Entre uma tarefa e outra, os participantes do reality show conversaram sobre o atual momento do jogo. “Agora tá afunilando, né gente”, disse Flor para Yuri na cozinha da Sede. “Pois eu não tô achando que tá afunilando nada”, opinou Luana, que também estava por perto. Depois, eles comentaram sobre a aproximação de Flora e Gizelly com os integrantes do Grupinho (também chamado de Novo Grupão). Posteriormente, Gizelly pediu para Flor avisar ao Fazendeiro Sacha que estava com o músculo do ombro doendo, e que não conseguiria retirar o lixo da casa. “Essa mina é só cena”, declarou Yuri. Depois, ela improvisou uma tipoia e fez a coleta do lixo. “Gizelly Pinóquio”, comentou Sacha.